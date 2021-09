Sunil Gavaskar Sceptical about Ravichandran Ashwin get Chance in Playing-XI: करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को भारत की टी20 टीम में जगह दी गई है. उन्‍हें यह मौका सीधे टी20 विश्‍व कप में दिया जा रहा है. ऐसे में अपने समय के दिग्‍गज बल्‍लेबाज सुनील गावस्‍कर का मानना है कि अश्विन को टीम में चुनना एक बात है और उन्‍हें प्‍लेइंग इलेवन में जगह देना दूसरी. गावस्‍कर को शक है कि अश्विन को प्‍लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा सकता है.Also Read - Ravi Shastri टी20 विश्‍व कप के बाद देंगे त्‍यागपत्र, अगले कार्यकाल का नहीं है कोई विचार !

रविचंद्रन अश्विन इससे पहले इंग्‍लैंड दौरे पर चारों टेस्‍ट मैचों में जगह बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए. वो टेस्‍ट क्रिकेट में नंबर-2 गेंदबाज हैं. इसके बावजूद भी उन्‍हें मौका नहीं दिया गया. Also Read - Smith-Warner जैसे 6 खिलाड़ी लंबे समय से हैं AUS टीम से दूर, Maxwell बोले- T20 WC में बेहतर स्थिति में होंगे

सुनील गावस्‍कर ने स्‍पोर्ट्स तक से बातचीत के दौरान कहा कि रविचंद्रन अश्विन का चयन चयनकतार्ओं के जरिए हाल ही में समाप्त हुई इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान अंतिम एकादश में उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए ‘सांत्वना’ कप’ जैसी है. Also Read - T20 World Cup 2021: भारत-पाकिस्तान मैच में क्या होगा टीम इंडिया का प्लेइंग XI, Gautam Gambhir ने बताया

“अश्विन की वापसी अच्छी चीज है लेकिन हमें देखना होगा कि उन्हें एकादश में जगह मिलती है या नहीं. आपने उन्हें 15 खिलाड़ियों में जगह दी है जो सही है. अश्विन को इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम में लिया गया था लेकिन एकादश में मौका नहीं मिला था.”

सुनील गावस्कर ने कहा, “इंग्लैंड में निराशा के बाद अश्विन को सांत्वना कप दिया गया है. क्या वह एकादश में शामिल होंगे, यह सिर्फ समय बताएगा.”