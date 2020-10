Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings Match 29 IPL 2020 Stats : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें संस्करण में आज यहां दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बल्लेबाजों के सामने सनराइजर्स हैदरबाद (Sunrisers Hyderabad) के गेंदबाजों की चुनौती होगी. तीन बार की विजेता चेन्नई पिछले सात मैचों में सिर्फ दो मैच ही जीत पाई है. आईपीएल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चेन्नई खेली और प्लेऑफ में न पहुंची हो. उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हर बार टीम को शीर्ष-4 में ले जाते हैं लेकिन इस बार यह काफी मुश्किल लग रहा है. Also Read - SRH vs CSK: सीजन की तीसरी जीत में चेन्‍नई के लिए इन 5 खिलाड़ियों ने दिया बड़ा योगदान

हालांकि आज का मैच दोनों टीमों के लिए काफी दमदार होने वाला है. जहां हैदराबाद को पिछले मैच में राजस्थान के हाथों हार का सामना करना पड़ा तो वहीं चेन्नई को आरबीसी के हाथों 37 रनों की करारी हार मिली. वैसे आज के मैच की बात करें तो सभी की निगाहें चेन्नई के चैंपियन बल्लेबाज शेन वॉटसन पर होंगी. Also Read - गावस्‍कर ने क्‍यों कहा CSK को अन्‍य टीमों के मुकाबले हर मैच में बनाने होंगे 10-15 अतिरिक्‍त रन ?

हैदराबाद के खिलाफ वॉटसन के आंकड़े कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर चेन्नई के फैंस खुश हो सकते हैं. दो साल के बैन के बाद चेन्नई ने 2018 में वापसी की थी, तब से किसी भी बल्लेबाज ने वॉटसन की तुलना में सनराइजर्स के खिलाफ अधिक रन नहीं बनाए हैं. हैदराबाद के खिलाफ शेन वॉटसन ने सात पारियों में, 156 की स्ट्राइक रेट से 311 रन बनाए हैं. इसमें आईपीएल 2018 के फाइनल में मैच विजेता शतक भी शामिल है. Also Read - रिषभ पंत की जगह इस अनकैप्‍ड खिलाड़ी को मिल सकता है मौका, घरेलू क्रिकेट में है शानदार रिकॉर्ड

हैदराबाद के लिए राशिद खान कप्तान डेविड वार्नर के ट्रम्प कार्ड रहे हैं, लेकिन वॉटसन के खिलाफ उनका मैच-अप सुपर किंग्स फैंस को प्रोत्साहित कर सकता है. जी हां, राशिद खान के खिलाफ शेन वॉटसन का स्ट्राइक रेट 143 है और आज तक राशिद उन्हें आउट नहीं कर पाए हैं.

वैसे हैदराबाद के लिए एक अच्छी खबर है कि उसके गेंदबाज टी नटराजन फॉर्म में हैं. उन्होंने अब तक सात विकेट लिए हैं जो इस आईपीएल में अनकैप्ड गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 29 यॉर्कर भी फेंकी हैं, जो सभी गेंदबाजों में सबसे ज्यादा हैं. यह जसप्रीत बुमराह (15) और ट्रेंट बाउल्ट (13) जैसे गेंदबाजों की तुलना में काफी बेहतर है.

इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर को आईपीएल में 5000 रन बनाने के लिए केवल 19 रन चाहिए. वहीं हैदराबाद के ही संदीप शर्मा 100 आईपीएल विकेटों से तीन विकेट दूर हैं.

धोनी ने भी पिछले मैच में माना था कि उनकी बल्लेबाजी में तमाम खामियां हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है. क्या बदलाव, क्या सुधार धोनी और टीम प्रबंधन करता है यह देखना होगा. शेन वॉटसन और फॉफ डु प्लेसिस के अलावा कोई और बल्लेबाज फॉर्म में नहीं हैं. अंबाती रायडू भी वापसी के पास कुछ खास नहीं कर पाए हैं. केदार जाधव की जगह पिछले मैच में एन. जगदीशन को मौका दिया गया था. उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए प्रभावित भी किया था. धोनी, रवींद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो भी उस तरह की पारी नहीं खेल पाएं जिसकी टीम को जरूरत है. यह सभी चिंताएं चेन्नई के लिए बड़ी परेशानी है जो उसे सुलझानी है.

