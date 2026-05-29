विनेश फोगाट मामले में WFI को सुप्रीम कोर्ट से झटका, महिला पहलवान को एशियन गेम्स में ट्रायल को हरी झंडी

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) ने विनेश फोगाट पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में WFI कड़ी फटकार लगाई थी.

Written by: Arun Kumar
Published: May 29, 2026, 3:53 PM IST
Vinesh Phogat Wrestler
विनेश फोगाट @Instagram

भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. देश की सर्वोच्च न्यायालय ने विनेश को एशियन गेम्स के लिए होने वाले सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है. यह ट्रायल 30 और 31 मई को होने हैं. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी.

WFI को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार

हाई कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को विनेश को नोटिस भेजने के लिए फटकार भी लगाई थी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30-31 मई को होने वाले सिलेक्शन ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग डब्ल्यूएफआई करेगी और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) का एक-एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेगा. हाई कोर्ट ने कहा था कि देश में मातृत्व का सम्मान किया जाता है और डब्ल्यूएफआई के पुराने सिलेक्शन मानदंडों से हटना बहुत कुछ कहता है.

और पढ़ें: विनेश फोगाट पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा WFI, एशियन गेम्स में भागीदारी से जुड़ा है मामला

WFI ने विनेश को भेजा था नोटिस

इससे पहले डब्ल्यूएफआई ने विनेश को ‘कारण बताओ नोटिस’ भेजकर चार सवालों के जवाब मांगे थे. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन पर अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था. डब्ल्यूएफआई ने 9 मई 2026 को जारी एक नोटिस जारी कर विनेश के 26 जून, 2026 तक किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी.

नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाई थी फोगाट

डब्ल्यूएफआई के इस फैसले के कारण विनेश नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकी थीं. विनेश ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति मांगने डब्ल्यूएफआई के पास पहुंची थीं.यहां उनकी अपील को ठुकरा दिया गया था. डब्ल्यूएफआई का कहना था कि विनेश के खिलाफ वाडा के 5.6.1 नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है, और इस कारण उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

यह था WFI का तर्क

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, इस नियम के तहत संन्यास से वापसी कर रहे खिलाड़ियों को किसी भी टूर्नामेंट में खेलने से पहले कम से कम छह महीने तक का नोटिस पूरा करना जरूरी होता है. डब्ल्यूएफआई के फैसले के बाद विनेश ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले में दखल देने की अपील की थी.

इस बार जापान में आयोजित होंगे एशियन गेम्स

इस बार के 20वें एशियन गेम्स का आयोजन होना है, जो जापान के आयची प्रांत की राजधानी नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होंगे. पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकने वाली विनेश एक बार फिर एशियन गेम्स के रास्ते अगले ओलंपिक के लिए खुद को तैयार करने की प्लानिंग में हैं.

(एजेंसी से)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.