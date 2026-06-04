विनेश फोगाट मामले पर WFI को सुप्रीम कोर्ट से झटका- याचिका खारिज, कोर्ट बोला- आगे की सुनवाई का आधार नहीं

WFI ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल्स में हिस्सा लेने से रोका था और उसने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस पर विनेश कोर्ट में पहुंची और उन्हें कोर्ट के आदेश से इन ट्रायल्स में हिस्सा लेने का मौका मिल गया.

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विनेश फोगाट मामले पर WFI की अपील खारिज @Instagram

विनेश फोगाट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंची रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) को झटका लगा है. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि चूंकि विनेश ने एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा ले लिया है. ऐसे में अब आगे की सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता. दिल्ली हाई कोर्ट ने WFI को आदेश दिया था कि वह फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने दे. WFI ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने तब दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए आगे सुनवाई की बात कही थी.

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके अंतरिम आदेश के तहत विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा ले लिया है. ऐसे में अब आगे की सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता. हालांकि ट्रायल के दौरान विनेश एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहीं.

विनेश को 53 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में मीनाक्षी गोयत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. मीनाक्षी ने विनेश को 6-4 से हराते हुए उनके एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के सपने को तोड़ा. हालांकि विनेश ने कहा कि वह हार नहीं मानेंगी और जल्द ही जोरदार वापसी करेंगी. WFI ने विनेश को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 4 सवालों के जवाब मांगे थे.

WFI ने विनेश पर अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था. इसके साथ ही 26 जून तक उनके किसी भी घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने तक पर रोक लगा थी. विनेश इसके चलते नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकी थीं. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना था कि विनेश के खिलाफ वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) के नियम 5.6.1 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही और इसी कारण वह ट्रायल में हिस्सा नहीं ले सकती हैं.

WFI के फैसले के बाद विनेश ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस मामले में दखल देने की अपील की थी. इसके बाद हाई कोर्ट ने विनेश को बड़ी राहत देते हुए उन्हें एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी. हाई कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को नोटिस भेजने के लिए फटकार भी लगाई थी.

(एजेंसी: आईएएनएस)