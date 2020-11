सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से आईपीएल का दूसरा क्वालीफायर मैच जीतकर दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने आखिरकार फाइनल (IPL 2020 Final MI vs DC) में एंट्री कर ली. 13 सीजन के इतिहास में यह पहला मौका है, जब दिल्ली की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है. मंगलवार को यहां वह 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) से भिड़ेगी. Also Read - मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर, इस यॉर्करमैन को मिली पहली बार मिला मौका

दिल्ली के फाइनल में पहुंचने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) ने दिल्ली को फाइनल में पहुंचने की बधाई देते हुए फाइनल को रोमांचक बनाने की उम्मीद की है. Also Read - IPL 2020: 5वां खिताब जीतने से एक कदम दूर मुंबई इंडियंस, एक नजर में देखें- इस सीजन ऐसा रहा सफर

रैना ने टि्वटर पर दिल्ली को बधाई देते हुए लिखा, ‘फाइनल में पहुंचने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को ढेरों शुभकामनाएं. इसी ईमानदारी, समपर्ण और मेहरबानी के साथ खेलते रहो. पूरी उम्मीद है कि मुबंई इंडियंस के साथ यह रोमांचक फाइनल होगा. दोनों टीमों को मेरी शुभकामनाएं.’

रैना के अलावा आईपीएल में दिल्ली (डेयरडेविल्स) के पूर्व कप्तान वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने भी दिल्ली को बधाई दी है. सोशल मीडिया पर अपने चुलबुले अंदाज के लिए फेमस सहवाग ने यहां सलमान खान के एक सॉन्ग की कुछ लाइनें और उनकी एक तस्वीर के साथ दिल्ली को फाइनल में पहुंचने की बधाई दी.

Congratulations #DelhiCapitals on reaching the finals. The only active IPL team to have not ever played a final makes it to the final. 2020… Aur bahut kuch dikhayega.#DCvSRH pic.twitter.com/M80Mth8B8J

— Virender Sehwag (@virendersehwag) November 8, 2020