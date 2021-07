टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल ट्रोलर्स को रैना को वह बयान पसंद नहीं आर रहा है, जिसमें उन्होंने खुद को ब्राह्मण बता दिया (Suresh Raina got trolled on Twitter) और कहा कि इसी की वजह से उन्हें चेन्नई की संस्कृति अपनाने में कामयाबी मिली.Also Read - TNPL 2021: 40 साल के उम्रदराज खिलाड़ी ने लिया पांच विकेट हॉल, BCCI ने लगाया था बैन

दरअसल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलने वाले रैना इन दिनों तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) के 5वें सीजन में कॉमेंट्री कर रहे थे. इस दौरान उनके साथी कॉमेंटेटर ने रैना से दक्षिण भारतीय संस्कृति को अपनाने पर सवाल पूछा था. इसके जवाब में रैना ने कहा कि वह एक ब्राह्मण हैं और इसी वजह से उन्हें चेन्नई की संस्कृति अपनाने में आसानी हुई. Also Read - सुरेश रैना ने कहा- पाकिस्तान के खिलाफ 2011 विश्व कप सेमीफाइनल मैच सबसे यादगार

अपनी कॉमेंट्री के दौरान सुरेश रैना (Suresh Raina) ने इस सवाल पर कहा, ‘मुझे लगता है मैं भी ब्राह्मण हूं. मैं 2004 से चेन्नई में खेल रहा हूं. दक्षिण भारत की संस्कृति से मुझे प्यार है. मैं अनिरुद्ध श्रीकांत, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, लक्ष्मीपति बालाजी के साथ खेल चुका हूं. मैं 2008 से ही सीएसके का हिस्सा हूं.’ Also Read - श्रीलंका में Prithvi Shah जमकर ठोके रन तो T20 वर्ल्ड कप में मिलेगी जगह: Mohammad Kaif

रैना का खुद को ब्राह्मण बताकर तमिल संस्कृति से खुद को जोड़ना भारी पड़ गया और टि्वटर पर ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल कर उनसे इस बयान के लिए माफी मांगने को कहा जा रहा है.

@ImRaina you should be ashamed yourself.

It seems that you have never experienced real Chennai culture though you have been playing many years for Chennai team. https://t.co/ZICLRr0ZLh

— Suresh (@suresh010690) July 19, 2021