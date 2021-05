कोरोना वायरस के इस घातक दौर में पूरे देश में मसीहा बनकर मदद कर रहे अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) की अपील पर उनकी एक रिश्तेदार को भी मदद मुहैया कराई है. रैना ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपनी बीमार आंटी के लिए मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर सोनू सूद ने तुरंत मदद उपलब्ध कराने की जानकारी दी. Also Read - 'भारत में कोरोना वायरस के मामलों से परिवार घबराया हुआ था, वापस आने की जिद पर अड़ा था'

सुरेश रैना ने ट्वीट कर बताया था कि मेरठ में उनकी आंटी बीमार हैं, जो कोविड- 19 से पीड़ित हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं. अस्पताल के पास संभवत: ऑक्सीजन का स्टॉक उपलब्ध नहीं था और इसीलिए उन्होंने पीड़ित के परिजनों से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने को कहा था. रैना ने इसी जूरूरत की पूर्ति के लिए ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई थी.

अपे ट्वीट में उन्होंने बताया कि मेरठ में उनकी आंटी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हैं, जो 65 साल की हैं और कोविड- 19 से पॉजिटिव होने के चलते उन्हें फेफड़ों का गंभीर इन्फेक्शन हो गया है. बिना ऑक्सीजन सपॉर्ट के उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल 70 और ऑक्सीजन सपॉर्ट पर ब्लड ऑक्सीजन लेवल 91 है. उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग करते हुए यह मदद मांगी थी.

Sonu Paji thank you so much for all the help. Big big help! Stay blessed 🙏

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) May 6, 2021