भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) के पिता त्रिलोकचंद रैना (Trilokchand Raina) का रविवार को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। हरभजन सिंह सहित रैना के साथी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया।

पूर्व क्रिकेटर हरभजन ने लिखा, ''सुरेश रैना के पिता के बारे में दुख हुआ। आपकी आत्मा को शांति मिले अंकल जी।''

रैना के पिता का पैतृक गांव भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ‘रैनवारी’ है। 1990 के दशक में कश्मीर पंडितों की हत्या के बाद उनके पिता ने गांव छोड़ दिया था।

