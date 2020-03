किसी खिलाड़ी के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि पूरे सीजन घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उसे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका ना मिले। मुंबई के सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav) के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। Also Read - कोरोनावायरस पर ट्रंप सरकार की चेतावनी, बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा, लॉकडाउन को लेकर किया बड़ा फैसला

सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट, विजय हजारे टूर्नामेंट और डीवाई पाटिल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद सूर्यकुमार से आईपीएल में और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। रविवार 29 मार्च को तय शेड्यूल के हिसाब से यादव चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ आईपीएल के 13वें सीजन के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का प्रतिनिधित्व कर रहे होते लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

यादव ने ट्विटर के जरिए अपने मन की बात फैंस के सामने रखी। उन्होंने लिखा, "दिमाग वानखेड़े में हैं लेकिन शरीर घर पर। ये समय भी बीत जाएगा।" सूर्य ने अपने फैंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 21 दिनों के लॉकडाउन का पालन करने की अपील की।

Mentally at Wankhede stadium. But physically at home. This too shall pass. #stayhome #staysafe pic.twitter.com/EBsjgqtmVB

