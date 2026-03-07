  • Hindi
मिचेल सैंटनर ने चली कमिंस वाली चाल, सूर्या ने पलभर में पलटा खेल...वायरल हुआ रिएक्शन

T20 World Cup Final: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारतीय फैंस को चुप कराने की बात कही. इस पर अब सूर्य कुमार यादव का मजेदार रिएक्शन सामने आया है.

T20 World Cup Final: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल रविवार को खेला जाना है. मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसी दौरान एक दिलचस्प बयान सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू कर दी. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि उनकी टीम अहमदाबाद में मौजूद भारतीय फैंस को चुप कराने के इरादे से मैदान में उतरेगी. उनका यह बयान काफी हद तक वैसा ही था जैसा 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा था. तभी से फाइनल मुकाबले को लेकर माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है.

सैंटनर की रणनीति और बड़ा दावा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैंटनर ने कहा कि भारत अपने घर में खेल रहा है, इसलिए उस पर दबाव भी ज्यादा रहेगा. उन्होंने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में देखा गया है कि सभी टीमें लगभग एक ही स्तर की हैं और मैच अक्सर छोटे-छोटे पलों में बदल जाते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इंग्लैंड जीत के करीब पहुंचकर हार गया और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम भी अचानक टूर्नामेंट से बाहर हो गई. सैंटनर का मानना है कि अगर न्यूजीलैंड अपनी योजना पर ठीक से अमल करे तो वह भारत जैसी मजबूत टीम को भी चौंका सकता है.

सूर्यकुमार यादव का मजेदार जवाब

कुछ घंटों बाद जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे सैंटनर के बयान के बारे में पूछा गया. सूर्या अपने मजेदार और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, “अरे सब सेम ही लाइन चिपका रहे हैं आ के, कुछ नया बोलने बोलो किसी को.” उनका यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग भी मुस्करा दिए. सूर्या के इस मजाकिया जवाब ने सोशल मीडिया पर भी काफी ध्यान खींचा और उनका रिएक्शन तेजी से वायरल हो गया.

टीम इंडिया का माहौल कैसा है?

फाइनल जैसे बड़े मैच से पहले आम तौर पर खिलाड़ियों पर काफी दबाव रहता है. लेकिन सूर्या ने बताया कि भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में माहौल बिल्कुल हल्का और सकारात्मक है. उन्होंने कहा कि अपने देश में इतने बड़े स्टेडियम में टीम की कप्तानी करना उनके लिए खास अनुभव है. टीम के सभी खिलाड़ी इस मैच को लेकर उत्साहित हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं. उनके अनुसार खिलाड़ी दबाव लेने के बजाय इस मौके का आनंद लेना चाहते हैं.

अहमदाबाद में होगा बड़ा मुकाबला

फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के बड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां हजारों भारतीय फैंस टीम को सपोर्ट करने पहुंचेंगे. न्यूजीलैंड की टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रही है, जबकि भारत लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर नया इतिहास बनाना चाहता है. दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. भारतीय फैंस को भरोसा है कि टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करेगी और स्टेडियम में जीत का शोर गूंजेगा.

