Asian Games 2023 में चौथे स्थान पर रहने के बाद Swapna Barman के आंखों से छलके आंसू- Photos वायरल

जकार्ता एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता एथलीट स्वप्ना बर्मन (Swapna Barman) चीन में जारी एशियन गेम्स 2023 (Asian Games 2023) में अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रही. महिला हेप्टाथलॉन 100 मीटर बाधा दौड़ (Women’s Heptathlon) में स्वप्ना बर्मन को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा. निर्धारित दूरी तय नहीं करने के बाद स्वप्ना काफी निराश थीं और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे. सोशल मीडिया पर उनके रोने का फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है.

100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंची कूद में बर्मन 855 अंक ही अर्जित कर पाईं. स्वप्ना ने बाधा दौड़ में 995 अंक अर्जित किये थे। इस स्पर्धा में शेष पांच खेल हैं शॉटपुट, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक और अंत में 800 मीटर दौड़। बर्मन जकार्ता पालेमबांग से एशियाई खेलों के मौजूदा चैंपियन हैं.

ऊंची कूद में उन्होंने एक समय 1.70 मीटर की दूरी तय कर ली थी और पहले स्थान पर बनी हुई थी. लेकिन वह अपने अगले प्रयास में 1.73 मीटर की दूरी तय नहीं कर पाई. स्वप्ना का पर्सनल और सीजन का बेस्ट 1.87 मीटर का था.

एशियाई खेलों 2023 की बात करें तो भारत पदक तालिका में आठ स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीतकर चौथे स्थान पर चल रहा है. चीन 105 स्वर्ण, 63 रजत और 32 कांस्य सहित 200 पदक जीतकर शीर्ष पर काबिज है.

