भारत की हेप्टाथलॉन खिलाड़ी स्वप्रा वर्मन (Swapna Barman) ने साथी खिलाड़ी और एशियन गेम्स 2023 (Asian Games 2023) में मेडल जीतने वाली अगसारा नंदिनी (Nandini Asagara )पर गंभीर आरोप लगाया है. स्वप्रा वर्मन ने अगसारा नंदिनी को ट्रांसजेंडर बताया है. उन्होंने कहा कि नंदिनी ट्रांसजेंडर है, जिसकी वजह से वह मेडल की हकदार नहीं है.

अगसारा नंदिनी को हेप्टाथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल का खिताब मिला है. स्वप्रा वर्मन ने ट्विटर पर लिखा, मैने अपना एशियन गेम्स मेडल एक ट्रांसजेंडर महिला की वजह से खो दिया. मैं अपना मेडल वापस चाहती हूं क्योंकि यह एथलेटिक्स के नियम के विपरित है. मुझे मदद और सहयोग करें.

बता दें कि स्वप्रा वर्मन चार अंक से अगसारा नंदिनी से पीछे रही थी और उन्हें चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा था.

I have lost my Asian Games bronze medal to a transgender women at the 19th Asian Games held in Hangzhou,China.

I want my medal back as it is against the rules of our Athletics. Help me and support me please. #protestforfairplay

