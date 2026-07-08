72 साल बाद स्विट्जरलैंड का बड़ा कमाल, पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में मारी एंट्री

FIFA World Cup 2026: स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर 1954 के बाद पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है. अब अंतिम-8 में उसका सामना अर्जेंटीना से होगा.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 8, 2026, 12:08 PM IST
Switzerland quarter final
फीफा वर्ल्ड कप में स्विटजरलैंड ने रचा इतिहास
  • स्विट्जरलैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया
  • 1954 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है,
  • मैच से ठीक पहले स्टार खिलाड़ी जोहान मंजांबी घुटने की चोट के कारण बाहर हो गए थे,
  • जीत के साथ अंतिम-8 यानि क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली स्विट्जरलैंड की टीम का अगला मुकाबला अर्जेंटीना से होगा

Switzerland vs Colombia Round of 16: स्विट्जरलैंड फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में वह करिश्मा कर दिखाया है जिसका फैंस को पिछले सात दशकों से इंतजार था. वैंकूवर में खेले गए राउंड ऑफ 16 के सांसें रोक देने वाले मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया है. साल 1954 के बाद यह पहला मौका है जब स्विट्जरलैंड ने विश्व कप के अंतिम-8 क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है. इस ऐतिहासिक जीत के नायक स्टार खिलाड़ी रूबेन वर्गास और गोलकीपर ग्रेगर कोबेल रहे, जिन्होंने निर्णायक पलों में टीम के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया.

जोहान मंजांबी की चोट से लगा था बड़ा झटका

मैच की शुरुआत से ठीक पहले स्विट्जरलैंड के खेमे में उस वक्त मायूसी छा गई, जब टीम के स्टार खिलाड़ी जोहान मंजांबी घुटने की चोट (Knee Injury) के कारण मुकाबले से बाहर हो गए. उनकी गैरमौजूदगी का असर मैच के पहले हाफ में साफ देखने को मिला, जहां स्विट्जरलैंड को फॉरवर्ड लाइन में अटैक करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. दूसरी ओर, कोलंबिया ने मैच की शुरुआत से ही गेंद पर अपना नियंत्रण मजबूत रखा, लेकिन वे स्विट्जरलैंड के डिफेंस को भेदकर गोल करने का कोई मौका नहीं बना सके.

और पढ़ें: FIFA World Cup 2026: सांसें थाम देने वाले वाले मैच में 0-2 से पिछड़ी अर्जेंटीना की जोरदार वापसी, 3-2 से इजिप्ट को हराया

गोलकीपरों के शानदार बचाव

मैच के दौरान दोनों ही टीमों को गोल करने के कई शानदार मौके मिले, लेकिन गोलकीपरों की मुस्तैदी और खिलाड़ियों की चूक के कारण कोई भी खिलाड़ी इन्हें गोल में तब्दील नहीं कर पाया. कोलंबिया की तरफ से सबसे बेहतरीन प्रयास गुस्तावो पुएर्ता ने किया था, लेकिन उनके एक दमदार शॉट को स्विट्जरलैंड के दीवार बने गोलकीपर ग्रेगर कोबेल ने बड़ी खूबसूरती से रोक दिया.

दूसरे हाफ में भी रोमांच कम नहीं हुआ

कोलंबिया के लुइस सुआरेज को एक बेहतरीन मौका मिला, मगर उनका शॉट टारगेट से चूकते हुए बाहर चला गया. वहीं, स्विट्जरलैंड के फैबियन रीडर ने एक बेहतरीन वॉली लगाई, जिसे कोलंबिया के गोलकीपर कैमिलो वर्गास ने आसानी से लपक लिया. 90 मिनट तक स्कोरलाइन 0-0 ही रही. अतिरिक्त समय का रोमांच और क्रॉसबार का विलेन बननामैच को अतिरिक्त समय में ले जाया गया, जहां दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया. यहां किस्मत कोलंबिया के साथ नहीं थी, क्योंकि जॉन लुकुमी द्वारा लगाया गया एक शानदार हेडर सीधे क्रॉसबार से टकराकर वापस आ गया. इसके तुरंत बाद स्विट्जरलैंड के जेकी अमदौनी ने भी एक सटीक शॉट लगाया, लेकिन उसे कोलंबियाई गोलकीपर ने मुस्तैदी से नाकाम कर दिया.

120 मिनट के खेल के बाद भी जब स्कोर 0-0 रहा, तो मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से करने का निर्णय लिया गया. शूटआउट का रोमांच और रूबेन वर्गास का विनिंग किक पेनल्टी शूटआउट में दबाव साफ देखा जा सकता था. यहां स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगर कोबेल ने एक बेहद महत्वपूर्ण बचाव कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद, स्विट्जरलैंड के लिए आखिरी और सबसे निर्णायक पेनल्टी लेने आए रूबेन वर्गास ने बिना कोई गलती किए गेंद को गोलपोस्ट के अंदर डाल दिया और टीम को 4-3 से ऐतिहासिक जीत दिला दी. मैच के बाद भावुक होते हुए वर्गास ने कहा कि मुझे तो मैच से पहले यह भी यकीन नहीं था कि मैं चोट के चलते खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैदान पर उतरकर टीम को जीत दिला पाना मेरे जीवन का सबसे खास पल है. पेनल्टी लेते समय मैं पूरी तरह से आश्वस्त था. अब क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का महामुकाबला दिग्गज टीम अर्जेंटीना से होगा.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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