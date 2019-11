अनजाने में प्रतिबंधित दवा के सेवन मामले में 8 महीने का बैन झेल चुके युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने क्रिकेट के मैदान पर धमाकेदार वापसी की है.

पृथ्वी ने असम (Mumbai vs Assam) के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्राफी (Syed Mushtaq Ali Trophy 2019-20) में रविवार को 39 गेंदों पर 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 63 रन बनाए. उन्होंने अपना अर्धशतक 32 गेंदों पर पूरा किया.

Welcome back! He is making a comeback today and @PrithviShaw makes it a memorable one with a fine-half century for Mumbai against Assam in @Paytm #MushtaqAliT20. pic.twitter.com/hiBfiElhed

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 17, 2019