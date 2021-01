सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali T20 Trophy) में पंजाब ने अपना विजयी क्रम नॉक आउट राउंड के पहले दौर में जारी रखा है. मंगलवार को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेले गए पहले क्वॉर्टर फाइनल मैच में पंजाब ने डिफेंडिंग चैंपियन कर्नाटक को 9 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है. पंजान ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. लेकिन कर्नाटक की टीम यहां सिर्फ 87 रन पर ढेर हो गई. Also Read - झारखंड के CM के खिलाफ रेप का आरोप, बांम्‍बे HC ने याचिका वापस लेने की नहीं दी इजाजत

सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा के नवीनीकरण के बाद यह इस मैदान पर यह पहला मैच था. यहां खेल पर पंजाब की टीम ही शुरू से आखिर तक छाई रही. सिद्धार्थ कौल की अगुआई में पंजाब ने कर्नाटक की पारी को 17.2 ओवर में समेट दिया. कौल ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा संदीप शर्मा (2/17), अर्शदीप सिंह (2/16) और रमनदीप सिंह (2/22) ने कर्नाटक को 87 रन से आगे बढ़ने नहीं दिया.

An all-round bowling effort ✅

An unbroken 85-run stand between Prabhsimran Singh & Mandeep Singh ✅

A place in the semifinals ✅

Watch how Punjab secured a 9⃣-wicket win over Karnataka

🎥👇 #KARvPUN #SyedMushtaqAliT20 #QF1 https://t.co/g4m2YEWPtz pic.twitter.com/GhuAGqBUb7

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 26, 2021