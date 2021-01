सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali T20 Trophy) के दूसरे फाइनल में तमिलनाडु की टीम ने हिमाचल प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइल में एंट्री कर ली है. एक वक्त तमिलनाडु की टीम मुश्किल में फंस गई थी, जब 66 रन पर उसकी आधी टीम पवेलियन लौट गई थी. लेकिन यहां से बाबा अपराजित और शाहरुख खान ने टीम को संभाल लिया और 13 गेंद शेष रहते उसे 136 रन के लक्ष्य तक पहुंता दिया. शाहरुख ने 19 गेंद की अपनी पारी में ताबड़तोड़ 40 रन बनाए. Also Read - IPL Retention 2021: पिछले सीजन नंबर 5 पर थी KKR, फिर भी नहीं किए कोई खास बदलाव

इस मैच में तमिलनाडु ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. हिमाचल की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही. निर्धारित 20 ओवर में उसने 9 विकेट गंवाकर 135 रन बनाए. उसके लिए कप्तान ऋषी धवन ने नॉट आउट रहकर सर्वाधिक 35 रन बनाए. ऋषि के अलावा अभिमन्यु राणा (28) और नितिन शर्मा (26) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं. तमिलनाडु की ओर से सोनू यादव ने 14 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. Also Read - IND vs AUS: Rohit Sharma ने की मीडियम पेस बॉलिंग, Dinesh Karthik ने यूं लिए मजे

After the bowlers restricted Himachal to 135/9, Baba Aparajith & Shahrukh Khan starred with the bat to power Tamil Nadu into the semifinals. 👏👏#TNvHP Also Read - IPL से पहले शुरू हो रहा यह बड़ा T20 टूर्नामेंट, Suresh Raina, श्रीसंत, शिखर धवन और Arjun Tendulkar बढ़ाएंगे इसकी शान

Watch the highlights of the #SyedMushtaqAliT20 #QF2 🎥👇https://t.co/j0wMeWm3Db pic.twitter.com/55QyZw4LFT

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 26, 2021