मिडल ऑर्डर बल्लेबाज अरुण कार्तिक (Arun Karthik) की राजस्थान के खिलाफ दमदार 89* रन की पारी की बदौलत तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अरुण ने 54 बॉल की अपनी पारी में 9 चौके 3 छक्के जमाए. कप्तान दिनेश कार्तिक (26* रन, 3 चौके) ने भी उनके साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 89 रन की अविजित साझेदारी की. तमिल टीम ने 8 बॉल शेष रहते यह टारगेट अपने नाम कर लिया. Also Read - Syed Mushtaq Ali Trophy: राजस्थान पर तमिलनाडु और बड़ौदा पर पंजाब दिख रहा भारी

इससे पहले राजस्थान ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. निर्धारित 20 ओवर में उसने अपने 9 विकेट गंवाकर 154 रन बनाए. 155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तमिलनाडु की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके पहले 2 विकेट महज 17 रन पर ही गिर गए. इन 2 विकेटों में क्वॉर्टर फाइनल के हीरो बाबा अपराजित (2) का विकेट भी शामिल था. कार्तिक के अलावा ओपनिंग बल्लेबाज नरेंद्र जगदीसन ने भी 28 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. Also Read - HIGHLIGHTS, Syed Mushtaq Ali Trophy, Bihar vs Rajasthan: महिपाल लोमर ने 37 गेंदों पर 78 ठोक राजस्‍थान को दिलाई जीत, बनाई SF में जगह

Arun Karthik starred with the bat as Tamil Nadu registered a 7-wicket win over Rajasthan to secure a place in the #SyedMushtaqAliT20 #Final. 👌👌 #TNvRAJ #SF1 Also Read - Syed Mushtaq Ali Trophy: तमिलनाडु की जीत में चमके Shahrukh Khan, हिमाचल प्रदेश बाहर

Watch the highlights of the match 🎥👇https://t.co/s1YxMjUfTC pic.twitter.com/rttswgysHx

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 29, 2021