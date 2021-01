भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) को ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत ने गर्व करने का मौका दिया. क्रिकेट और दिलों को जीतकर इतराने का मौका दिया. ठीक उसी तरह ये क्रिकेट खिलाड़ी जब दुनिया में और ऑस्ट्रेलिया में धाक जमाकर अपने देश वापस लौटे तो यहाँ भावुक भी हो गये हैं. इतना जोरदार स्वागत देख खिलाड़ी भावविभोर हो गये. किसी पर फूल बरसे, किसी को रथ में बैठाकर घुमाया गया तो किसी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया. भारतीय खिलाड़ियों का परिजनों, प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया है. Also Read - IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया को गाबा पर गुरूर था, भारत ने यूं किया चकनाचूर

अपने कप्तानी में भारत को आस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत दिलाने वाले अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) जब गुरुवार को माटुंगा स्थित अपने घर पहुंचे तो उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया. अपनी सोसाइटी के प्रवेश द्वारा से रहाणे अपनी बेटी आर्या को गोद में लेकर धीरे-धीरे रेड कारपेट पर चलते हुए घर तक पहुंचे. यह रेड कारपेट उनकी सोसाइटी में रहने वालों ने लगाया था. Also Read - गाबा में 32 साल पुरानी बादशाहत को भारत ने किया ध्‍वस्‍त, ऑस्‍ट्रेलिया को था गुरूर, जानें पूरा इतिहास

इसके अलावा सोसाइटी की इमारत के एक खम्भे पर रहाणे का एक आदमकद पोस्टर लगा था, जिस पर लिखा था ‘कांग्रेट्स टू ऑवर परसिस्टेंट पिलर’. काफी बड़ी संख्या में लोग रहाणे के घर के पास जमा थे और सब उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे. इसके अलावा ढोल और नगाड़े भी बज रहे थे. Also Read - India vs Australia: टीम इंडिया की जीत पर खुश हुए दादा Sourav Ganguly, खिलाड़ियों को 5 करोड़ बोनस देगा BCCI

Local district health officials advised Cricketer T Natarajan to undergone quarantine after he returned from Australia to his native village in Salem district, Tamil Nadu. https://t.co/wxKgkfw5eV

— ANI (@ANI) January 21, 2021