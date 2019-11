क्रिकेट के मैदान पर बाउंसर के खिलाफ बल्लेबाजों का चकमा खा जाना कोई नई बात नहीं है। बाउंसर तेज गेंदबाजों के तरकश का अहम हथियार है और वो अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि किसी स्पिन गेंदबाज का बाउंसर गेंद करना कुछ नया है। ऐसा ही किया अफगानी लेग स्पिनर कैस अहमद (Qais Ahmed) ने, जिन्होंने ना केवल बाउंसर का इस्तेमाल किया बल्कि आंद्रे रसेल (Andre Russell) जैसे आक्रामक बल्लेबाज को चारो खाने चित्त कर दिया।

यूएई में खेली जा रही टी10 लीग में बांग्ला टाइगर्स और नॉर्दन वॉरियर्स के बीच हो रहे मैच के दौरान ये घटना हुई। वॉरियर्स टीम टाइगर्स के दिए 103 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे थी। सलामी बल्लेबाज निकोलस पूरन और लेंडल सिमन्स के सस्ते में आउट होने के बाद रसेल और असेला गुणारत्ने क्रीज पर थे।

Come for the leg-spin bouncer. Stay forever for the glovework pic.twitter.com/8rfrGGpQy0

— The Cricketer (@TheCricketerMag) November 20, 2019