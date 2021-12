T10 League 2021-22, Deccan Gladiators vs Delhi Bulls, Final: डेक्कन ग्लैडिएटर्स और दिल्ली बुल्स के बीच आबु धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेला गया, जिसमें 56 रन से जीत दर्ज कर ग्लैडिएटर्स ने ट्रॉफी अपने नाम की. टीम को टाइटल जिताने में आंद्रे रसेल (Andre Russell) का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने 90 रन की नाबाद पारी खेली. यह डेक्कन ग्लैडिएटर्स (Deccan Gladiators) का पहला खिताब रहा. इससे पहले साल 2019 में यह टीम रनर-अप रही थी.Also Read - T10 League में आदिल राशिद की हैट्रिक, दिल्ली बुल्स ने दर्ज की जीत

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लैडिएटर्स ने निर्धारित ओवरों में 159 रन का विशाल टारगेट खड़ा किया. सलामी जोड़ी अंत तक जमी रही. टॉम कोहलर कैडमोर ने 28 बॉल में 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 59 रन की पारी खेली. उनके अलावा आंद्रे रसेल ने 32 गेंद में 7 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 90 रन बनाए. Also Read - लीजिए आ गया क्रिकेट का छठा फॉर्मेट, अब 20 या फिफ्टी नहीं 90-90 होगा मैच, अगले साल UAE में आयोजन

🏆 C.H.A.M.P.I.O.N.S 🏆#DeccanGladiators were in total control of the match! What a splendid win, what a fabulous finale of season 5! 🙌 👏🏻@T10League #WeAreGladiators #HumHainDakshin #inAbuDhabi #AbuDhabiT10 #CricketsFastestFormat pic.twitter.com/MZSPXVnxzi

— Deccan Gladiators (@TeamDGladiators) December 4, 2021