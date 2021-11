T10 League 2021-22, Delhi Bulls vs Deccan Gladiators, 21th Match: आबू धाबी टी10 लीग में 27 नवंबर को दिल्ली बुल्स (Delhi Bulls) और डेक्कन ग्लैडिएटर्स (Deccan Gladiators) के बीच सीजन का 21वां मैच खेला गया, जिसमें डेक्कन ने 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इसी के साथ डेक्कन अंकतालिका में टॉप स्थान पर पहुंच गई है. डेक्कन के 7 मैचों में 5 जीत के साथ +2.636 नेट रनरेट हैं.Also Read - क्रिकेट के भविष्य को लेकर Chris Gayle चिंतित, T10 फॉर्मेट को लेकर कही ये बात

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी दिल्ली ने 10 ओवरों में 6 विकेट खोकर 94 रन बनाए. दिल्ली को 8 के स्कोर पर रहमानुल्लाह गुरबाज (7) के रूप में झटका लगा. इसके बाद ल्यूक राइट (14) ने डोमिनिक डार्केस (16) के साथ दूसरे विकेट के लिए 19 रन जुटाए. इनके अलावा इयोन मोर्गन ने 15, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने 26 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से वानिंदु हसरंगा, टाइमल मिल्स को 2-2 विकेट हाथ लगे. Also Read - T10 League 2021-22: Hazratullah Zazai की तूफानी पारी, 8 बाउंड्री की मदद से जड़े नाबाद इतने रन

जीत के लिए 95 रनों का पीछा करते हुए गलेडियेटर्स के बल्लेबाज मैदान में उतरे और टॉम बैंटन व टॉम कोहलर-कैडमोर ने पारी को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन कोहलर (7) ज्यादा देर मैदान में टिक नहीं पाये और सात गेंदों में सात रन बनाकर आउट हो गए. Also Read - T10 फॉर्मेट का भविष्य उज्ज्वल, इसे ओलंपिक भी कर सकता है शामिल: Faf Du Plessis

The Tigers didn’t last long in top spot 👀

Deccan Gladiators move into pole position after a convincing win over the Bulls 🙌#AbuDhabiT10 #InAbuDhabi #CricketsFastestFormat pic.twitter.com/oVzvbjWKFt

— T10 League (@T10League) November 27, 2021