Ravindra Jadeja Ruled Out of T20 World Cup: एशिया कप 2022 के दौरान टखना मुड़ने के चलते टूर्नामेंट से बाहर हुए ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के लिए सोमवार को एक बुरी खबर आई. वो अब आधिकारिक तौर पर आगमी टी20 विश्‍व कप से बाहर हो गए हैं. चयनकर्ताओं ने रविवार को विश्‍व कप की टीम का ऐलान किया. जिसमें जड्डू का नाम नदारद था. एक सप्‍ताह पहले ही जडेजा ने टखने की सर्जरी कराई है. इतने कम समय में पूरी तरह से ठीक हो पाना पहले ही मुश्‍किल नजर आ रहा था. यही वजह है कि जडेजा को लेकर कड़ा फैसला लेना पड़ा.Also Read - भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम का आज ऐलान, जसप्रीत बुमराह और शमी की वापसी संभव

रवींद्र जडेजा खेल के सभी प्रारूपों में भारतीय टीम का अहम हिस्‍सा हैं. टी20 क्रिकेट में वो मध्‍यक्रम में भारतीय टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं. यही वजह है कि उनकी गैर-मौजूदगी फैन्‍स को खासी खल रही है. अक्षर पटेल को एक ऑलराउंडर के रूप में टीम इंडिया में जडेजा का रिप्‍लेसमेंट माना जा रहा है. अक्षर एक अच्‍छे खिलाड़ी हैं लेकिन जडेजा की जगह भर पाना उनके लिए आसान साबित नहीं होगा. Also Read - साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलेंगे रोहित, राहुल और विराट, Shikhar Dhawan करेंगे कप्तानी: BCCI सूत्र

Will miss you Sir Ravindra Jadeja in WC and I wanted Mohd Shami to be in the squad,not much happy with the team selection,but anyways good luck 👍#CricketTwitter #WC2022

— Shalini (@shalinihehe) September 12, 2022