T20 World Cup 2021, New Zealand vs Australia: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 नवंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. एक तरफ ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है. वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड पहली बार फाइनल में उतरेगा. दोनों टीमों ने अब तक टी20 खिताब अपने नाम नहीं किया है. ऐसे में इस टूर्नामेंट विश्व को नई चैंपियन टीम मिलने जा रही है.

इस फाइनल मैच में भले ही भारत नहीं खेल रहा है, लेकिन भारतीय इसमें अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के मराइस इरास्मस और इंग्लैंड के रिचर्ड केटलबोरो को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले टी20 विश्व कप फाइनल के लिये शुक्रवार को मैदानी अंपायर नियुक्त किया गया जिसमें भारत के नितिन मेनन टीवी अंपायर की भूमिका निभाएंगे.

आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने एक बयान में कहा, ''अंपायर मराइस इरास्मस और रिचर्ड केटलबोरो रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 फाइनल में मैदानी अंपायर की जिम्मेदारी संभालेंगे. ''

आईसीसी एलीट पैनल में एकमात्र भारतीय अंपायर मेनन फाइनल में टीवी अंपायर होंगे जबकि श्रीलंका के पूर्व स्पिनर कुमार धर्मसेना चौथे अंपायर होंगे. मेनन अपने पहले पुरुष विश्व कप में अंपायरिंग कर रहे हैं जो उनके लिये बड़ी उपलब्धि है. ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को, जबकि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था. रंजन मदुगले मैच रैफरी होंगे.

25 दिनों तक चले सांस रोक देने वाले मुकाबलों के बाद टी20 विश्व कप की फाइनलिस्ट टीमें मिल गई हैं. अब फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. न्यूजीलैंड लगातार आईसीसी के तीनों प्रारूप के फाइनल में जगह बनाने में सफल रहा है. इस साल की शुरुआत में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का खिताब जीता और 2019 क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता रहे. वहीं 2015 में भी उपविजेता रहे, यानी लगातार तीन विश्व कप के फाइनल में खेलने वाली टीम बनी है.