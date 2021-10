T20 World Cup 2021: बाबर आजम (Babar Azam) भले ही अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को लगातार दूसरा मैच जिता चुके हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल-पुथल मची हुई है. भारत के खिलाफ मैच जीतने के बाद जहां एक ओर बाबर आजम जश्न में डूबे थे, वहीं दूसरी तरफ एक महिला ने उन पर बड़े आरोप लगा दिए. बाबर आजम की पूर्व गर्लफ्रेंड (उनकी चचेरी बहन) ने बाबर आजम पर 10 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. महिला ने बताया कि पाकिस्तानी कप्तानी ने 10 साल तक उनसे शादी का वादा करके यौन शोषण किया, जिसके बाद वह निकाह से मुकर गए. इसके साथ ही महिला ने उन पर गर्भपात करवाने का आरोप भी लगाया है.Also Read - PAK vs NZ, T20 World Cup 2021: हार से निराश Kane Williamson, पाकिस्तान को बताया 'मजबूत टीम'

महिला ने कहा, “मैं बाबर आजम के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकीन इसके बाद मुझे गर्भपात करवाना पड़ा. मेरे हाथ में कुरान पाक है और मैं इसपर हाथ रखकर ये बात कहती हूं कि मैंने जो भी कुछ बाबर आजम को लेकर कहा वो बिल्कुल सच है. मैं यहां पर झूठ बोलकर बच जाऊंगी लेकिन अल्लाह पाक के यहां मैं कभी नहीं बच पाऊंगी.” Also Read - Infantry Day: 1947 में जब पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए कश्मीर में उतरी थी भारतीय सेना, देखें आर्काइव तस्वीरें

So this lady has made accusations against Babar Azam “he promised to marry me, he got me pregnant, he beat me up, he threatened me and he used me”

Video courtesy 24NewsHD pic.twitter.com/PTkvdM4WW2

