इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड की (T20 World Cup 2021) की तारीखों का आईसीसी ने ऐलान कर दिया है. इस साल टूर्नामेंट भारत में खेला जाना था, लेकिन बीसीसीआई ने सोमवार को ही यह साफ कर दिया था कि वह कोरोना वायरस से खिलाड़ियों सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अपने देश में इसका आयोजन करने को तैयार नहीं है. इसके बाद पहले से स्टैंबाय वेन्यू के रूप में मौजूद यूएई में इसे शिफ्ट कर दिया गया. यह टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के दौरान यूएई और ओमान में खेला जाएगा. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मंगलवार को यह घोषणा की. Also Read - UAE शिफ्ट हुआ T20 वर्ल्ड कप, इस खिलाड़ी का दावा- पाकिस्तान को होगा फायदा

आईसीसी ने कहा, ‘बीसीसीआई टूर्नामेंट का मेजबान रहेगा, जो अब दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अबु धाबी के शेख जायेद स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी मैदान पर 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच खेला जाएगा.’ टूर्नामेंट के पहले दौर में आठ क्वॉलीफाइंग टीमें भाग लेंगी, जो ओमान और यूएई में खेला जाएगा. Also Read - भारत की बजाए यूएई में होगा T20 World Cup: Sourav Ganguly

इनमें से चार टीमें सुपर 12 दौर में पहुंचेगी, जहां 8 क्वालीफायर होंगे. आगामी टूर्नामेंट 2016 के बाद पहला टी20 वर्ल्ड कप होगा. पिछली बार वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता था.

