Virat Kohli Dance Video During Match Against Afghanistan: टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) खेलने पहुंची टीम इंडिया को आखिरकार इस टूर्नामेंट में पहली जीत मिल गई. बुधवार को आबू धाबी में खेले गए इस मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन के बड़े अंतर से माद दी. अपने तीसरे मैच में जब टीम इंडिया विरोधी टीम अफगानिस्तान पर हावी थी तो कप्तान विराट कोहली मैदान पर कूल अंदाज में भी दिखाई दिए. इस दौरान मैदान पर 'मेरा नाम है लखन' सॉन्ग प्ले हुआ तो विराट ने यहां ठुमके लगाने से भी परहेज नहीं किया. अब सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

इस मैच में अफगानिस्तान ने भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. भारत ने यहां धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 210 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इस दौरान टीम इंडिया जब फील्डिंग पर थी, तो कप्तान विराट कोहली बाउंड्री लाइन के करीब फैन्स के सामने डांस करते हुए नजर आए.

Dance of Virat in " My name is Lakhan " song 😍❤

Love to see our cheeku in happy mood 🥰 pic.twitter.com/vgBIq927h2

— 𝙼𝙴𝚂𝚂𝙸𝙰𝙽 𝚃𝙰𝚁𝚄𝙻𝙰𝚃𝙰 𝚅𝙸𝚁𝙰𝚃𝙸𝙰𝙽 (@Tarulata_10_18) November 4, 2021