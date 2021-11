India vs Scotland Match Report and Highlights: भारतीय टीम ने स्कॉटलैंड को मात्र 85 रन पर समेटने के बाद उसे सिर्फ 6.3 ओवर में रौंद दिया है. इस धमाकेदार जीत के साथ अब वह प्वॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पहुंच चुकी है. भारतीय टीम के लिए उसके दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने धमाकेदार खेल दिखाया. अपना नेट रनरेट सुधारने के लिए भारत को आज 7.1 ओवर में यह जीत हासिल करनी थी और उसने ऐसा करने में आज कोई चूक नहीं की. केएल राहुल (50) और रोहित शर्मा (30) ने तेज तर्रार पारियां खेलकर टीम के खाते में यह जीत डाल दी.Also Read - T20 World Cup 2021: IND vs SCO- Mohammed Shami की लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकिन फिर भी हैट्रिक नहीं

केएल राहुल ने आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में ही 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से अपनी फिफ्टी पूरी की. पावरप्ले की अंतिम गेंद पर छक्का जड़ने के प्रयास में वह आउट हो गए. लेकिन तब तक टीम इंडिया 82 रन बना चुकी थी और भारत जीत से सिर्फ 4 रन ही दूर था. अंत में औपचारिकता वाला काम सूर्यकुमार यादव के चौके ने पूरा कर दिया. Also Read - IND vs SCO, T20 World Cup 2021: वर्ल्ड कप मैच में Jasprit Bumrah ने रच दिया इतिहास, इस मामले में बने नंबर-1

भारतीय टीम की यह 4 मैचों में दूसरी जीत है. अब टीम इंडिया एक मुकाबला बचा है, जो उसे नामीबिया के खिलाफ खेलना है. इस बीच टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अफगानिस्तान पर भी निर्भर रहना होगा. अगर अफगान टीम रविवार को न्यूजीलैंड को हरा देती है तो तब टीम इंडिया के पास 6 अंकों के साथ टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका बन सकता है. Also Read - T20 World Cup 2021, NZ vs NAM: Kane Williamson ने जड़ा गोली की रफ्तार से शॉट, बाल-बाल बचे अंपायर