पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन (Micheal Vaughan) का मानना है कि पाकिस्तान यूएई में खेलते हुए किसी भी टीम को हरा सकती है। हालांकि उन्होंने रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम का समर्थन किया है।Also Read - Star Sports के नए 'मौका-मौका' विज्ञापन में पाकिस्‍तान बना 'जीरो' का आविष्‍कारक, देखें मजेदार Video

ग्रुप 2 के इस मुकाबले में भारत और पाकिस्तान टीमें साल 2016 के बाद पहली बार एक-दूसरे के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगी। Also Read - IND vs PAK, T20 World Cup 2021: Jasprit Bumrah के पास 'गोल्डन चांस', इतिहास रचने की दहलीज पर

India should be too strong for Pakistan today .. But this Pakistan team in these conditions could beat anyone .. Hearing 1 Billion will be watching globally .. India to win .. #India vs Pakistan #T20WorldCup

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) October 24, 2021