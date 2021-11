SA vs BAN Live Score South Africa vs Bangladesh: साउथ अफ्रीका और बांग्‍लादेश के बीच आज टी20 विश्‍व कप 2021 में 30वां मुकाबला खेला जा रहा है. ये मैच शेख जायद स्‍टेडियम में जारी है। एक तरफ टेम्‍बा बावुमा की सेना है तो दूसरी तरफ बांग्‍लादेश के धुरंधर महमूदुल्‍लाह की कप्‍तानी में खेल रहे हैं। बांग्‍लादेश की टीम अबतक सभी तीन मैच हारकर प्‍लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है. अगर वो अपने दोनों मैच जीत भी जाती है तो भी नॉकआउट स्‍टेज में जगह बनाने के लिए अन्‍य टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा। उधर, साउथ अफ्रीका और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच सुपर-12 ग्रुप-1 में सेमीफाइनल में जगह बनाने को लेकर कड़ी टक्‍कर देखने को मिल रही है. आज टेम्‍बा बावुमा की कप्‍तानी वाली टीम बांग्‍लादेश को हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज करने का प्रयास कर रही है.Also Read - PAK vs NAM Live Score: सेमीफाइनल में एंट्री के लिए तैयार पाकिस्तान, आज नामीबिया को देनी होगी मात

साउथ अफ्रीका ने अबतक खेले तीन में से दो मुकाबले जीते हैं। ऐसे में बाकी बचे दो मैच अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो उसे सेमीफाइनल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। एरोन फिंच की कप्‍तानी वाली कंगारू टीम उनके रास्‍ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। ऑस्‍ट्रेलिया ने भी तीन मैचों में दो जीत दर्ज की है। वो भी सेमीफाइनल की रेस के प्रबल दावेदार हैं। इस ग्रुप में इंग्‍लैंड अपने सभी चार मैच जीतकर टूर्नामेंट जीतने की सबसे प्रबल दावेदार नजर आ रही है।

दक्षिण अफ्रीका की टीम:

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), रीजा हेंड्रिक्स, रस्सी वैन डेर डूसन, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, ड्वेन प्रिटोरियस, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, एनरिक नॉर्टजे, तबरेज़ शम्सी, हेनरिक क्लासेन, ब्योर्न फोर्टुइन, वियान मुलडर, लुंगी एनगिडीक

बांग्लादेश की टीम:

लिटन दास (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह (कप्तान), मोहम्मद नईम, सौम्य सरकार, मुशफिकुर रहीम, अफिफ हुसैन, महेदी हसन, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, नूरुल हसन, नसुम अहमद, शमीम हुसैन, रुबेल हुसैन