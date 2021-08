T20 World Cup 2021 Full Schedule: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मंगलवार को आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) के शेड्यूल की घोषणा कर दी है. इस टूर्नामेंट का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan 2021 T20 World Cup) के बीच होगा. जो 24 अक्टूबर (रविवार) को खेला जाएगा. ये दोनों टीमें इस मैच से अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेंगी. सुपर 12 स्टेज की शुरुआत 23 अक्टूबर से होगी, जिसका पहला मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मैच से होगी.Also Read - India vs England: भारत ने दिल और टेस्ट मैच दोनों जीते, एक नजर में जानें- रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हुईं ये खास बातें

इस टूर्नामेंट की मेजबानी बीसीसीआई कर रहा है. लेकिन भारत में कोरोना वायरस को देखते हुए इसका आयोजन स्थल यूएई और ओमान में शिफ्ट किया गया था. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी. पहले सप्ताह राउंड 1 के मैच होंगे, जिनमें 8 टीमें सुपर 12 स्टेज में क्वॉलीफाई करने के लिए दो अलग-अलग ग्रुप में भिड़ेंगी. इन 8 टीमों को 4-4 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया है और इनसे दो-दो टीमें सुपर 12 में क्वॉलीफाइ करेंगी. Also Read - India vs England: जीत के बाद बोले Virat Kohli- जो टेंशन इंग्लैंड ने दी, उसने हमें चार्ज किया

