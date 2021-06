T20 World Cup Shifted to UAE: इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) अब भारत की बजाए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने सोमवार को बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए टी20 वर्ल्ड कप को भारत की बजाए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित किया जाएगा. Also Read - T20 World Cup- Virat Kohli की जगह Rohit Sharma को होना चाहिए टीम इंडिया का कप्तान: मोंटी पनेसर

गांगुली ने पीटीआई से कहा, ‘हमने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानान्तरित किया जा सकता है. इस बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है.’ आईसीसी ने इस महीने के शुरू में बीसीसीआई को यह फैसला करने और उसे सूचित करने के लिये 4 सप्ताह का समय दिया था कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए क्या भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर सकता है. Also Read - PAK vs NZ: 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा न्यूजीलैंड, खेलेगा सीमित ओवरों की सीरीज

पीटीआई ने चार मई को सबसे पहले रिपोर्ट दी थी कि टूर्नामेंट को यूएई में स्थानांतरित किया जा सकता है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को स्थगित किए जाने के बाद ऐसी संभावना बन गई थी. आईपीएल के बाकी बचे मैचों का आयोजन भी सितंबर-अक्टूबर में यूएई में ही होगा. Also Read - COVID-19 की वजह से भारत की बजाय यूएई में आयोजित होगा T20 विश्व कप: BCCI सचिव जय शाह

As far as T20 World Cup is concerned, today was the deadline when we're supposed to inform the ICC about our decision. So, today there was a conference call amongst BCCI office bearers. We met & looked at the COVID situation: BCCI Vice-President Rajeev Shukla (1/3) pic.twitter.com/RiRSK6hw5t

