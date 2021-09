Team India T20 World Cup 2021 Squad: आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के लिए बीसीसीआई बुधवार को अपनी टीम की घोषणा कर देगा. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान में आयोजित होने वाले इस वर्ल्ड कप का मेजबान बीसीसीआई है. यह टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच खेला जाएगा. भारतीय सीनियर सिलेक्शन कमेटी बुधवार को टीम चयन करेगी और इसके बाद वह वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीम का ऐलान करेगी.Also Read - सरहद पार से फिर हुई Virat Kohli की तारीफ, पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने कही यह बात

बीसीसीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार रात 9 बजे बोर्ड के सचिव जय शाह (Jay Shah) और सीनियर सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष चेतन शर्मा (Chetan Sharma) मीडिया को संबोधित करेंगे. बीसीसीआई ने ईमेल के जरिए जानकारी दी है कि सीनियर चयन समिति इस वर्ल्ड कप के मद्देनजर टीम चयन के लिए आज ही बैठक कर रही है. Also Read - Shikhar Dhawan Divorce: आयशा ने जगजाहिर किया तलाक, शिखर धवन इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट डालकर बोले- 'प्‍यार होना चाहिए...'

बता दें बीसीसीआई यहां 15 सदस्यीय टीम की घोषणा करेगा, जबकि कोरोना वायरस के तहत प्रोटोकॉल को देखते हुए कुछ खिलाड़ियों को रिजर्व के तौर पर रखा जाएगा. माना जा रहा है कि भारतीय टीम के चयन के लिए ज्यादातर खिलाड़ियों की जगह पहले से ही सेट है लेकिन देखने वाली बात है कि क्या श्रीलंका दौरे पर धमाल मचाने वाले युवा ओपनर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw), मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav), तेज गेंदबाज चेतन सकारिया (Chetan Sakaria) और लेग स्पिनर राहुल चाहर (Rahul Chahar) को मौका मिलता है या नहीं. इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन आदि के चयन पर भी खास निगाहें होंगी. Also Read - Who is Aesha Mukherjee: यहां जानें कौन हैं आयशा मुखर्जी और Shikhar Dhawan संग कैसे शुरू हुई लव स्टोरी

इससे पहले एक खेल वेबसाइट ने बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से यह खबर प्रकाशित की थी कि टीम का चयन हो चुका है और इसका ऐलान बाकी है. इस सूत्र ने इनसाइडस्पोर्ट्स.को को बताया था कि चयन समिति ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) से बात कर टीम का चयन कर लिया है. इन सभी ने द ओवल टेस्ट की शुरुआत से पहले वर्चुअल मीटिंग की थी.