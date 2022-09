Team India T20 World Cup 2022 Squad: बीसीसीआई ने सोमवार को आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का सोमवार शाम को ऐलान कर दिया. चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम चुनी है. इस टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और हर्षल पटेल (Harshal Patel) फिट होकर लौट आए हैं. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को चोटिल होने के कारण टीम में जगह नहीं मिली है.Also Read - ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान, बुमराह फिट, शमी की एक साल बाद वापसी

Rohit Sharma (C), KL Rahul (VC), Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Deepak Hooda, R Pant (WK), Dinesh Karthik (WK), Hardik Pandya, R. Ashwin, Y Chahal, Axar Patel, Jasprit Bumrah, B Kumar, Harshal Patel, Arshdeep Singh

🚨 NEWS: India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2022.

Also Read - दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान; रोहित शर्मा ही होंगे कप्तान, शमी-बुमराह की वापसी

एशिया कप में अपनी धारदार बॉलिंग से प्रभावित करने वाले युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी इस टीम में जगह मिली है. वहीं चयनकर्ताओं ने दो विकेटकीपर बल्लेबाजों को जगह दी है, जिसमें ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक का नाम शामिल है. Also Read - Asia Cup 2022 की 5 खास बातें, जो हमेशा रहेंगी याद

अगर एशिया कप से इस टीम तुलना करें तो यह लगभग वही टीम है. लेकिन इससे आवेश खान बाहर हो गए हैं, जबकि रवि बिश्नोई को स्टैंडबाय में रखा गया है. इन दोनों के स्थान पर जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल को जगह दी गई है.

बल्लेबाज: रोहित शर्मा (C), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव,

ऑलराउंडर: दीपक हुड्डा, हार्दिक पंड्या,

विकेटकीपर: ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक,

स्पिनर: रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल,

तेज गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह.

One title 🏆

One goal 🎯

Our squad 💪🏻#TeamIndia | #T20WorldCup pic.twitter.com/Dw9fWinHYQ

— BCCI (@BCCI) September 12, 2022