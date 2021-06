ICC Cricket T20 World Cup 2021 Schedule, Team, Venue: टी20 विश्व कप 2021 का आयोजन भारत के बजाय अब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा. शुरुआती कुछ मैच ओमान में खेले जाएंगे. ऐसे में जबकि निलंबित 2021 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के शेष मैच 15 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं, टी-20 विश्व कप दो दिन बाद आठ टीमों -बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंडस, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान, पापुआ न्यू गिनी के साथ शुरू होगा. इनमें से चार टीमें सुपर-4 में जगह बनाने के लिए संघर्ष करेंगी. राउंड 1 एलिमिनेशन मैच यूएई के साथ-साथ ओमान में भी आयोजित किए जाएंगे. Also Read - India T20 World Cup 2007 Captain: मुझे उम्मीद थी 2007 T20 वर्ल्ड कप में MS धोनी नहीं, मैं बनूंगा कप्तान; Yuvraj Singh

शुक्रवार शाम को संपर्क किए जाने पर, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषदके प्रवक्ता ने कहा, कोई घोषणा आसन्न नहीं है. आईसीसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे टूर्नामेंट आवंटित किया गया था, इसकी तारीखों और स्थानों के साथ 28 जून के बाद ही सामने आएंगे.

T20 World Cup 2021 is set to start days after the IPL final, which is likely to be held on October 15

