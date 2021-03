अफगानिस्तान की टीम ने शनिवार को जैसे ही जिम्बाब्वे (AFG vs ZIM T20i Sereis) को तीसरे और अंतिम टी20 इंटनेशनल मैच में मात दी. इसी के साथ उसके कप्तान असगर अफगान (Asghar Afghan) ने कप्तानी के मामले में भारत के पूर्व कप्तान एसएस धोनी (MS Dhoni) को पीछे छोड़ दिया. अब असगर टी20 इंटरनेशनल में अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं. पहले यह रिकॉर्ड एमएस धोनी (41 जीत) के नाम था. अब असगर ने अपनी कप्तानी में अफगानिस्तान को अभी तक 42 मैच जिता दिए हैं. Also Read - Most Wins As T20I Captain: असगर अफगान ने की MS Dhoni की बराबरी, जीत का प्रतिशत माही से भी बेहतर

धोनी ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में बतौर कप्तान कुल 41 मैच जीते थे. उन्होंने 72 टी20I मैचों में भारत की कमान संभाली थी. धोनी ने साल 2007 से 2016 तक भारतीय टीम की कप्तानी की थी. अपनी ही कप्तानी में उन्होंने पहली बार शुरू हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था. Also Read - 22 साल के युवा गेंदबाज ने MS Dhoni को प्रैक्टिस के दौरान किया क्‍लीन बोल्‍ड, Video हुआ Viral

अफगानिस्तान के कप्तान की अगर बात करें तो इस फॉर्मेट में उनका जीत हार का रिकॉर्ड धोनी से बहुत बेहतर है. बतौर कप्तान धोनी का विनिंग औसत 59.28 ही था, जबकि असगर का औसत इस मामले में 81.37 है. उन्होंने अभी तक कुल 52 टी20 इंटरनेशनल मैचों में अपने देश की कमान संभाली है. असगर का विनिंग औसत दुनिया के सभी कप्तानों (कम से कम 15 मैचों में कप्तानी) में सबसे बेहतर है. Also Read - Afghanistan vs Zimbabwe, 1st T20I: रहमानुल्लाह गुरबाज के तूफान में उड़ा जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान ने 48 रन से जीता मैच

Congratulations – Afghanistan beat Zimbabwe 3-0 in Abu Dhabi Sunshine T20I Series pic.twitter.com/JWSQuFhn4V — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) March 20, 2021

अफगानिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ यूएई में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही थी. आज खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में उसने जिम्बाब्वे को 7 रन से मात दी. अफगानी टीम ने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम की है.

इस मैच में अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 183 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर सिर्फ 136 रन ही बना सकी. अफगान टीम के लिए नजीबुल्लाह ने 35 बॉल में नाबाद 72 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल रहे.