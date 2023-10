Tajinderpal Singh Toor ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास

Tajinderpal Singh Toor won the Gold Medal: भारत के तजिंदरपाल सिंह तूर (Tajinderpal Singh Toor) ने बेहद ही नाटकीय अंदाज में शॉटपुट का गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. तजिंदरपाल ने 20.36 मीटर के अपने अंतिम थ्रो के साथ शॉटपुट का गोल्ड अपने नाम किया. इसके साथ ही भारतीय एथलीट ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरा सोने का तमगा अपने नाम किया. इससे पहले उन्होंने 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता था.

GOLD

India’s second gold of the day in men’s shot put through Tajinderpal Singh Toor. His best throw was 20.36m.@Adille1 pic.twitter.com/iC7LbEERhj

