India Women vs England Women: इंग्‍लैंड दौरे पर भले ही भारतीय टीम मेजबानों को वनडे सीरीज में 3-0 से मात देने में सफल रही हो लेकिन इसके बावजूद तानिया भाटिया (Taniya Bhatia) इस दौरे को याद नहीं करना चाहेंगी. इसकी वजह थोड़ी निजी है. पांच सितारा होटल के कमरे में हुई चोरी के मामले में अबतक कोई सुनवाई नहीं होने के कारण वो निराश हैं. उनका कहना है कि उनके कमरे से चोरी के मामले में कोई जवाब तक नहीं दिया जा रह है.

विकेटकीपर-बल्लेबाज तानिया भाटिया ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में लंदन में अपने होटल के कमरे से चोरी के सामान का मुद्दा उठाया था. 24 वर्षीय क्रिकेटर के अनुसार, इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई ना होने पर वह निराश हैं, क्योंकि कोई उनके निजी कमरे में आकर बैग और आभूषण चुरा लिया.

I still haven’t recd any response from the hotel management, @Marriott. This is quite disappointing. The items that were stolen from my room were both valuable and important to me. Has any action been taken since the theft? An update would be much appreciated. https://t.co/PIT2SQkq9N

— Taniyaa Sapna Bhatia (@IamTaniyaBhatia) September 28, 2022