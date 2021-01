India vs Australia, 4th Test: ब्रिसबेन में गाबा क्रिकेट मैदान (Gaba Fortress Breached) में खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया (INDvsAUS) पर तीन विकेट से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है. ये लगातार दूसरा मौका है जब भारत ने मेजबानों को उन्‍हीं की धरती पर हराया है. इस जीत के साथ ही भारत ने गाबा में अपने हार के सूखे को खत्‍म कर दिया है. साथ ही ऑस्‍ट्रेलिया की यहां 32 साल पुरानी बादशाहत भी खत्‍म हो गई है. Also Read - India vs Australia: टीम इंडिया की जीत पर खुश हुए दादा Sourav Ganguly, खिलाड़ियों को 5 करोड़ बोनस देगा BCCI

ऑस्‍ट्रेलिया ने अपनी धरती पर गाबा में आखिरी बार साल 1989 में हार का मुंह देखा था. इसके बाद से ही कंगारू टीम को यहां कभी कोई हरा नहीं पाया था. ऑस्‍ट्रेलिया ने यहां 31 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. इस मामले में पाकिस्‍तान की टीम सबसे आगे है. पाकिस्‍तान ने कराची के नेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में लगातार 34 जीत दर्ज की हैं. पाकिस्‍तान साल 1955 से लेकर 2000 तक कराची में अजेय रहा.

इसी तर्ज पर वेस्‍टइंडीज की टीम लगातार 27 मैचों में किंगस्‍टन मैदान पर अजेय रही है. गाबा में होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम पर यहां खेलने से बचने के आरोप लग रहे थे. इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन का कहना था कि भारतीय टीम गाबा में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाने के अपने पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ही गाबा में नहीं खेलना चाहती है.

अजिंक्‍य रहाणे ने मैच के पांचवें दिन बल्‍लेबाजी पर आते ही भारतीय फैन्‍स की सोच बदल दी. हर कोई सोच रहा था कि भारत जैसे-तैसे मैच को ड्रॉ करने का प्रयास करेगा लेकिन रहाणे ने 22 गेंदों पर 24 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम के इरादे साफ कर दिए हैं.