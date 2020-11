ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है. खिलाड़यों का टेस्ट नेगेटिव आने के बाद सभी ने शनिवार से प्रैक्टिस शुरू कर दी है. Also Read - Ind vs Aus 2020: जानें भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का पूरा शेड्यूल; दोनों टीमों का फुल स्क्वाड देखें

टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी हाल ही में संपन्न हुई टी20 लीग आईपीएल (IPL) का हिस्सा थे और वे सीधे यूएई से ही अपनी-अपनी टीमों के कैंप छोड़कर टीम इंडिया के कैम्प में शामिल होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं. Also Read - Ind vs Aus: ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही टीम इंडिया ने शुरू किया अभ्यास; एक साथ दिखी Kul-Cha की जोड़ी

हार्दिक पंड्या, पॉथ्वी शॉ, मोहम्मद सिराज समेत कई खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में भाग लिया. बीसीसीआई ने अपने टि्वटर हैंडल पर खिलाड़ियों की तस्वीरें पोस्ट की हैं. टीम इंडिया 27 नवंबर से यहां 3 वनडे मैचों की सीरीज से इस दौरे का आगाज करगी. इसके बाद यहां 3 टी20i और 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जानी है, जो अगले साल जनवरी तक संपन्न होगी.

इसके अलावा तेज गेंदबाज उमेश यादव, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव, दीपक चाहर, टी. नटराजन और चेतेश्वर पुजारा अभ्यास करते देखे गए. टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में 14 दिन के आइसोलेशन में है.

लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी स्पिनर कुलदीप के साथ तस्वीर ट्विटर पर डाली. उन्होंने लिखा, ‘अपने भाई कुलदीप के साथ भारतीय टीम में वापसी. टीम इंडिया अभ्यास करते हुए हैशटैग कुलचा.’

Back with my brother @imkuldeep18 and back on national duty for 🇮🇳#TeamIndia 💪 #spintwins #kulcha pic.twitter.com/NmWmccaEXt

