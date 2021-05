Pacer Bhuvneshwar Kumar Father Passes Away due to cancer: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्‍वर कुमार के पिता का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से केंसर की बीमारी से ग्रस्‍त थे, जिसके चलते अब 63 साल की उम्र में उनकी मृत्‍यु हुई है. Also Read - जो कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाया उसे भारत ने बनाया कामयाब: Inzamam ul Haq

भुवी के पिता किरन पाल सिंह (Kiran Pal Singh) उत्‍तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत थे. वो काफी समय पहले ही अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले चुके थे. सितरंबर 2020 में उन्‍हें केंसर की बीमारी से ग्रसित होने का पता चला.

बताया जा रहा है भुवनेश्‍वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) के पिता की तबीयत बीते कुछ समय से काफी ज्‍यादा खराब चल रही थी. उनका दिल्‍ली और मेरठ में इलाज चल रहा था. वो लगातार कीमो-थैरेपी से गुजर रहे थे.

दो सप्‍ताह पहले उन्‍हें गंगा नगर के अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था. किरन पाल सिंह के परिवार में पत्‍नी इंद्रेश देवी के अलावा बेटा भुवनेश्‍वर कुमार और बेटी रेखा है.

बता दें कि भुवनेश्‍वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) भारतीय टीम के इंग्‍लैंड जाने वाले दल का हिस्‍सा नहीं हैं. माना जा रहा है कि जुलाई में भारत की श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम का हिस्‍सा वो जरूर होंगे. सीनियर खिलाड़ी होने के नाते उन्‍हें इस दौरे पर कप्‍तानी भी सौंपी जा सकती है.