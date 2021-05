भारतीय टीम के सीनियर लेग स्पिनर पीयूष चावला (Piyush Chawla) के पिता का सोमवार सुबह निधन हो गया. पीयूष के पिता प्रमोद कुमार चावला बीते कुछ दिनों से घातक कोरना वायरस (Coronavirus) से जूझ रहे थे. पीयूष ने इस दुख भरी खबर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनके पिता कोविड- 19 और कोविड- 19 के बाद की दिक्कतों से पीड़ित थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली. Also Read - IPL 2021: चेन्नई सुपर किंग्स के लिए गेम चेंजर बने Moeen Ali: Parthiv Patel

चावला ने यह शोकपूर्ण खबर को शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर पिता की तस्वीर के साथ लिखा, ‘बेहद दुख के साथ, मैं यह बता रहा हूं कि मेरे पूज्य पिता श्री प्रमोद कुमार चावला 10 मई 2021 को हमें छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं. वह कोविड और कोविड के बाद होने वाली दिक्कतों से जूझ रहे थे. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.’ Also Read - पापा बनने वाले हैं Pat Cummins, मंगेतर ने पोस्ट की Baby Bump में तस्वीर

इससे पहले हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज चेतन सकारिया के पिता की भी कोविड- 19 से मृत्यु हो गई थी. सकारिया इस सीजन पहली बार आईपीएल में खेल रहे थे.

Our thoughts go out to Piyush Chawla who lost his father, Mr. Pramod Kumar Chawla this morning.

We are with you and your family in this difficult time. Stay strong. pic.twitter.com/81BJBfkzyv

— Mumbai Indians (@mipaltan) May 10, 2021