इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज (IND vs ENG T20i Series) में भारतीय टीम 1-2 से पिछड़ रही है. वैसे तो अभी तक इस सीरीज में तीनों ही मुकाबले में बाद में चेज करने वाली चीज वाली टीम ही जीती है लेकिन पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजय जडेजा (Ajay Jadeja) भारत की हार का कारण उसके बैटिंग ऑर्डर में देखते हैं. जडेजा ने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान और कोच को यह तय करना चाहिए कि जो बल्लेबाज परिस्थितियों के लिहाज से जहां उपयुक्त बैठता हो उसे वहां बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए. जडेजा ने खासतौर से यहां हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का जिक्र किया.

इस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि मेरी राय में तो यह बात पक्की है कि भारतीय बल्लेबाजी में जहां जिस बल्लेबाज को खेलना चाहिए. वैसा नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा खासतौर से हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जब खेलने आए तो वह नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. पांड्या पारी के 15वें ओवर में बैटिंग पर आए, जब इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड जैसे माहिर गेंदबाजों के ओवर बचे थे. ऐसे में हार्दिक क्या पूरी टीम के लिए उनके खिलाफ ज्यादा रन नहीं कूट पा रही है.

50 वर्षीय जडेजा क्रिक बज के साथ मैच की समीक्षा पर चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, 'अगर टीम मैनेजमेंट हार्दिक से ज्यादा बेहतर उनसे ऊपर खेलने वाले बल्लेबाजों की मान रही है तो उन बल्लेबाजों को सैम करन, जॉर्डन, स्टोक्स और आदिल रशीद की गेंदों पर ज्यादा चांस लेकर रनों बनाने के लिए देखना चाहिए.'

जडेजा ने आगे कहा, ‘क्योंकि वह हार्दिक से पहले कम दबाव में गए हैं और टीम की रणनीति के लिहाज से उन्हें 5 में से किन्हीं तीन गेंदबाजों के लिए खिलाफ अटैकिंग अप्रोज अपनानी होगी. क्योंकि हार्दिक जब बल्लेबाजी पर आए तब उन पर 5 विकेट गिरने का दबाव भी था और उन्हें वुड और आर्चर जैसे बॉलरों का सामना करना था. ऐसे में यह उनके लिए मुश्किल था.’