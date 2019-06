नई दिल्ली : टीम इंडिया वर्ल्डकप 2019 में पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी. 5 जून को होने वाले इस मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहा हैं. साउथेम्प्टन में खिलाड़ी हर दिन ट्रेनिंग सेशन में वक्त बिता रहा हैं. टीम का बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है. इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हैं. जबकि बॉलिंग अटैक भी पावरफुल हैं. लेकिन इस बार भारतीय टीम ने कुछ खास तरीके का इंतजाम किया है. वह बॉलिंग में काफी बदलाव के साथ मैदान में उतरेगी. इसक एक झलक ट्रेनिंग सेशन में दिखी.

दरअसल शनिवार को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने विराट कोहली की कप्तानी में तैयारी की. टीम के कोच तीन विभागों पर ध्यान दे रहे हैं. बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग पर भी फॉकस है. लेकिन इस बार बॉलर्स को नए तरीके से तैयार किया जा रहा है. जहां जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे फास्ट बॉलर्स हैं, वहीं स्पिन में युजवेन्द्र चहल कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं. टीम इंडिया इस बार फास्ट और स्पिन बॉलिंग के अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी. प्रैक्टिस सेशन के दौरान कोच ने हार्दिक पांड्या को भी तैयार किया. नेट्स पर सभी बॉलर्स प्रैक्टिस करते दिखे.

Pace and spin in tandem in the nets 💪💪#TeamIndia pic.twitter.com/UUKTPwvV7H

— BCCI (@BCCI) June 1, 2019