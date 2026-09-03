क्या 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे रोहित शर्मा? BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा अपडेट

रोहित शर्मा ने 7 मई 2025 में टेस्ट से और 29 जून 2024 में टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी-20 से संन्यास ले लिया था. इंग्लैंड दौरे के समय रोहित शर्मा के वनडे फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट की अटकलें लगाई जा रही थीं.

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रोहित शर्मा ने 7 मई 2025 में टेस्ट से और 29 जून 2024 में टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी-20 से संन्यास ले लिया था. (PTI)

मुंबई में गुरुवार (3 सितंबर) को भारतीय क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की अहम बैठक हुई. BCCI के हेड क्वॉर्टर में हुई इस मीटिंग में अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई. 2027 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के खेलने को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. अब BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने रोहित शर्मा को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा, “रोहित शर्मा शानदार खेल रहे हैं. उनको लेकर अफवाह न फैलाएं. वे लगातार अच्छा खेल रहे हैं. आखिरी मैच में उन्होंने शतक लगाया, तो अफवाह क्यों है? मैं इन अफवाहों को हवा नहीं दूंगा.”

रिव्यू मीटिंग में हेड कोच गौतम गंभीर, टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के कैप्टन शुभमन गिल, T-20 कैप्टन श्रेयस अय्यर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) हेड VVS लक्ष्मण शामिल हुए. मीटिंग में चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर शामिल नहीं हुए. बताया गया कि अगरकर मुंबई से बाहर थे.

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इंग्लैंड दौरे के समय लग रही थी अटकलें

दरअसल, रोहित शर्मा ने 7 मई 2025 में टेस्ट से और 29 जून 2024 में टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी-20 से संन्यास ले लिया था. इंग्लैंड दौरे के समय रोहित शर्मा के वनडे फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट की अटकलें लगाई जा रही थीं. कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सिलेक्टर्स ने रोहित शर्मा से कहा था कि आप वर्ल्ड कप के लिए टीम के प्लांस में नहीं है. हालांकि, रोहित शर्मा ने 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर एक बाद फिर खुद को साबित किया था. इसके बाद रिटायरमेंट की अटकलों पर भी फुल स्टॉप लग गया.

TV पर होगा हिटमैन का डेब्यू

हिटमैन के नाम से पहचाने जाने वाले रोहित शर्मा अब टीवी पर डेब्यू करने जा रहे हैं. वो गेम शो ‘फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा’ को होस्ट करेंगे. इस शो का प्रीमियर 19 सितंबर को सोनी टीवी और सोनी लिव पर होगा.

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अफगानिस्तान के खिलाफ T-20 सीरीज खेलेगा भारत

अब भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलनी है. श्रेयस अय्यर टीम के कैप्टन हैं. तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बनाया गया है. इंडिया स्क्वॉड में जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, हालांकि उनका खेलना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा.

कब-कब होंगे मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी. पहला मैच 13 सितंबर को है. दूसरा मैच 15 सितंबर को और आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. वैसे सीरीज की मेजबानी आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान करेगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से तीनों मुकाबले भारत में ही रखे गए हैं.

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