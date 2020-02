नई दिल्ली: टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) ने समय समय पर अपनी कौशलता का प्रमाण दिया है. अपने खेल के प्रदर्शन से सुर्खियां बंटोरने वाले गेंदबाज ने इस बार किसी और वजह से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा हैं. शमी के परिवार में एक नन्ही परी का आगमन हुआ है. जी हां, टीम इंडिया के इस धांसू पेसर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस खुशखबरी को अपने फैन्स के साथ बांटा हैं. ये बच्ची शमी के भाई की है.

शमी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “मेरे परिवार में एक और बच्ची. जन्म पर तुम्हें बधाई हो राजकुमारी. यह बच्ची प्यार और बड़े दिल के साथ बड़ी हो. इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है. भाई के परिवार को बधाई हो.”

One more baby girl in my family ❤️❤️❤️❤️ Congratulations on the birth of your cute princess, May she grow up with love and gracious heart. Welcome to the world little one. Congratulations for brother family pic.twitter.com/ViCGMrrxTo

— Mohammad Shami (@MdShami11) February 3, 2020