Asian Games 2023 में नीरज चोपड़ा के साथ हुई बेईमानी! फैंस ने Chinese technology पर उठाए सवाल

बुधवार को भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) जब एशियाई खेलों 2023 में जैवलिन थ्रो फाइनल इवेंट में हिस्सा लेने उतरे तो फैंस को इन विश्व चैंपियन खिलाड़ी से एक और शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी लेकिन किसे पता था की चीन की खराब व्यवस्था और तकनीकि समस्या रंग में भंग डालने का काम करेगी.

दरअसल नीरज चोपड़ा ने जब पुरुषों के जैवलिन थ्रो फाइनल इवेंट में अपना पहला थ्रो फेंका तो लग रहा था कि उन्होंने आसानी से 80-85 मीटर की दूरी पार कर ली है लेकिन तकनीकि खराबी की वजह से सटीक दूरी का पता नहीं चल सका, ना ही इस प्रयास को आधिकारिक तौर पर चोपड़ा के रिकॉर्ड में जोड़ा गया.

चाइनीज ऑफिशियल्स ने जब चोपड़ा को इस बात की जानकारी दी, तो भारतीय खिलाड़ी काफी निराश हुआ. इसके बाद नीरज ने दूसरा प्रयास किया लेकिन उसमें पहले थ्रो जैसी तीव्रता नहीं दिखी और इस बार भाला 80 मीटर से कम रह गया.

हालांकि तकनीकि खराबी यहां भी नहीं रुकी क्योंकि चोपड़ा का दूसरा प्रयास 82.38 मीटर दिखाया जा रहा था. गौरतलब है कि ये वही निशान था जहां नीरज का पहला थ्रो गिरा था आखिरी में नीरज चोपड़ा ने नाम के आगे 82.38 मीटर का ऑफिशियल थ्रो ही लिखा गया.

इस कन्फ्यूजन के बाद भारतीय फैंस ने एशियाई खेलों के दौरान चीन की खराब व्यवस्था को लेकर अपनी निराशा सोशल मीडिया पर जाहिर की. गुस्साए हुए एक फैन ने लिखा, “नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में जबरदस्त थ्रो फेंका लेकिन चीनी तकनीक विफल हो गई और वे इसे माप नहीं सके. एक बार जब यह एशियाई खेल खत्म हो जाएं, तो पूरे टूर्नामेंट के दौरान चीनी अधिकारियों द्वारा भारतीय एथलीटों के खिलाफ की गई इस धोखाधड़ी की गहन जांच की जानी चाहिए.”

#NeerajChopra threw a monster throw in his first attempt but the Chinese technology failed and they couldn’t measure it.

once this Asian Games gets over, this cheating by Chinese officials throughout the tournament against Indian athletes should be thoroughly investigated. pic.twitter.com/NhTvGt4zwY

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) October 4, 2023