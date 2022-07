रोजर फेडरर (Roger Federer) ने रविवार को दिए बयान में कहा कि घुटने की चोट के कारण एक साल तक कोर्ट से दूर रहने के बावजूद उन्हें “एक बार और” विंबलडन (Wimbledon) खेलने की उम्मीद है. सेंटर कोर्ट की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक समारोह में शामिल होने के दौरान आठ बार के चैंपियन ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि मैं एक बार और वापस आ सकता हूं. मैंने इस जगह को मिस किया.” फेडरर इस साल रविवार को होने वाले मैचों के कार्यक्रम से पहले आयोजित किए गए समारोह में विंबलडन के चैंपियन मेजबानों में से एक थे. स्विस स्टार ने 2001 में विंबलडन में पीट सम्प्रास के खिलाफ शानदार जीत के दो साल बाद अपना पहला विंबलडन खिताब जीता.Also Read - Wimbledon 2022: सानिया मिर्जा-मैट पाविच की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची

20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके 40 साल के खिलाड़ी 2021 में टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच में हार के बाद से कोर्ट से बाहर हैं, जिसके बाद उन्होंने घुटने की सर्जरी करवाई. फेडरेर सितंबर में लंदन में लेवर कप में वापसी करने और फिर बेसल में अपने घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेने की योजना बना रहे हैं.

फेडरर को विंबलडन के सेंटर कोर्ट में प्रवेश करते ही स्टैंडिंग ओवेशन मिला. उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि पिछले साल यहां से बाहर जाने के बाद ये एक मुश्किल साल होने वाला था, मैंने शायद नहीं सोचा था कि वापस आने में इतना समय लगेगा – मेरे घुटने में काफी तकलीफ रही है."

With eight singles titles to his name, @rogerfederer#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/ucGLn0wW6q

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022