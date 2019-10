बासेल: खिलाड़ियों और फैन्स के बीच सोशल मीडिया पर सम्बंध इतने प्रगाढ़ हो गए हैं कि अब दिग्गज खिलाड़ी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइनल की पिक भी फैन्स की पसंद का लगाना चाहते हैं. इस सम्बंध में सबसे ताजा उदाहरण स्विस टेनिस दिग्गज रोजर फेडरर (Roger Federer) ने पेश किया है. फेडरर ने अपने फैन्स से पूछा है कि वह अपने ट्विटर अकाउंट के लिए कौन सा पिक चूज करें. इसके बाद तो फेडरर को सलाह देने वालों की लाइन लग गई और इन सबने मिलकर लाखों प्रोफाइल पिक्स की झड़ी लगा दी.

फेडरर भी इससे काफी उत्साहित दिखे और अपने ट्वीट में लिखा, “प्रोफाइल पिक देते रहिए. मैं इसे बाद में या फिर कल रात के भोजन के वक्त देखूंगा.”

एक फैन ने जब फेडरर से अपना ट्वीटर प्रोफाइल पिक बदलने की गुजारिश की तो फेडरर उसे नकार नहीं सके और फिर उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा कि वह उससे सहमत हैं और क्या वह कोई पिक्चर सुझा सकता है?

इसके बाद तो फैन्स ने उनसे लाखों की संख्या में सुझाव शेयर किए और इस महान खिलाड़ी के प्रति अपना प्यार प्रकट किया. ये रहे कुछ ट्वीट्स:

फेडरर के भारत में भी लाखों प्रशंसक हैं. फेडरर ने हाल ही में भारतीय फिल्म देखने की इच्छा जाहिर की थी.