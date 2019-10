बासेल: स्विट्जरलैंड के टेनिस दिग्गज रोजर फेडरर ने फैन्स के अनुरोध के बाद सोशल मीडिया पर अब अपना प्रोफाइल पिक बदल लिया है. फेडरर ने हाल में अपने फैन्स से पूछा था कि वह अपने ट्विटर अकाउंट के लिए कौन-सा पिक लगाएंगे. उन्होंने फैन्स से प्रोफाइल पिक चूज करने को भी कहा था. 38 वर्षीय फेडरर ने अब अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रोफाइल पिक बदल लिया है. उन्होंने अपने बचपन का प्रोफाइल पिक लगाया है, जिसमें वह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. 20 साल के ग्रैंड स्लैम विजेता फेडरर ने अपने नए प्रो फाइल पिक के साथ ट्विटर पर लिखा, “न्यू प्रोफाइल पिक.”

फेडरर ने अपने फैन्स से पूछा था कि वह अपने ट्विटर अकाउंट के लिए कौन सा पिक चूज करें. इसके बाद तो फेडरर को सलाह देने वालों की लाइन लग गई और इन सबने मिलकर लाखों प्रोफाइल पिक्स की झड़ी लगा दी. फेडरर भी इससे काफी उत्साहित दिखे और अपने ट्वीट में लिखा, “प्रोफाइल पिक देते रहिए. मैं इसे बाद में या फिर कल रात के भोजन के वक्त देखूंगा.”

टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने फैन्स से मांगी प्रोफइल पिक्चर, आने लगी एक से बढ़कर एक फोटो, देखें POSTS

Keep the profile pics coming pls, I will check later or tomorrow, off to dinner and a glass of bubbly!

🕺🎼

— Roger Federer (@rogerfederer) October 5, 2019