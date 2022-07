दक्षिण भारत के अभिनेता अजित कुमार (Ajith Kumar) ने त्रिची में हो रही 47वीं तमिलनाडु स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में अब तक कुल चार स्वर्ण और दो कांस्य पदक जीते हैं. अजित ने सीएफ़पी मास्टर मेन टीम इवेंट, एसटीडी पी मास्टर मेन टीम इवेंट और 50 मीटर एफपी मास्टर मेन टीम इवेंट सहित चार टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते हैं.Also Read - Boney Kapoor साउथ की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म को हिंदी में भी करेंगे रिलीज, Ajith Kumar के एक्शन से टूटेगा रिकॉर्ड

24 जुलाई से शुरू हुई चैंपियनशिप रविवार तक चलेगी. त्रिची राइफल क्लब में शूटिंग करने वाले अभिनेता की तस्वीरें और वीडियो क्लिप बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. पिछले साल, अभिनेता ने चेन्नई में आयोजित शूटिंग चैंपियनशिप में छह स्वर्ण पदक जीते थे.

#AjithKumar wins 4 Gold & 2 Bronzeat 47th TN state shooting championship.

He is one actor who never fails to follow his passion.

The star excels both in reel and real life.#வெற்றிநாயகன்அஜித் pic.twitter.com/332iHSCSnc

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) July 30, 2022